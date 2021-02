Draghi spacca i partiti: cosa faranno M5s, Berlusconi, Salvini e Meloni (Di giovedì 4 febbraio 2021) Partiamo dai dati certi: la crisi di governo che ha chiuso l’esperienza a palazzo Chigi di Giuseppe Conte non è solo la resa della politica dinanzi alle sfide del momento, ma la riedizione del dopo Tangentopoli, quando l’Italia fu costretta ad affidarsi ad un altro banchiere, Carlo Azeglio Ciampi, dopo la slavina che travolse i partiti. Oggi siamo nella stessa situazione, con l’aggravante di un’implosione della politica data dalla prorpia insipienza e non da una vasta inchiesta giudiziaria come fu allora. Bravi politici, nessuno statista La legislatura in corso ha innanzitutto evidenziato come il panorama politico attuale sia pieno di finissimi strateghi politici, ma nessun vero statista. Non Conte, che ha limitato a pochi eletti le persone cui appoggiarsi e che ad un certo punto ha dato l’impressione di tenere davvero più alla poltrona che all’orizzonte del Paese. Non ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 febbraio 2021) Partiamo dai dati certi: la crisi di governo che ha chiuso l’esperienza a palazzo Chigi di Giuseppe Conte non è solo la resa della politica dinanzi alle sfide del momento, ma la riedizione del dopo Tangentopoli, quando l’Italia fu costretta ad affidarsi ad un altro banchiere, Carlo Azeglio Ciampi, dopo la slavina che travolse i. Oggi siamo nella stessa situazione, con l’aggravante di un’implosione della politica data dalla prorpia insipienza e non da una vasta inchiesta giudiziaria come fu allora. Bravi politici, nessuno statista La legislatura in corso ha innanzitutto evidenziato come il panorama politico attuale sia pieno di finissimi strateghi politici, ma nessun vero statista. Non Conte, che ha limitato a pochi eletti le persone cui appoggiarsi e che ad un certo punto ha dato l’impressione di tenere davvero più alla poltrona che all’orizzonte del Paese. Non ...

lorepregliasco : *FLASH -GOVERNO: M5S SI SPACCA SU DRAGHI, FONTI 'LINEA CRIMI NON CONDIVISA, RISCHIO ROTTURA'- FLASH* = - davidallegranti : ADN0467 7 POL 0 ADN POL NAZ **FLASH -GOVERNO: M5S SI SPACCA SU DRAGHI, FONTI 'LINEA CRIMI NON CONDIVISA, RISCHIO RO… - lazzaro14 : Non vi piegate alla manovra Draghi. Così Di Battista spacca i grillini - GiampaoloScopa : Draghi spacca il centrodestra: Salvini, Meloni e Berlusconi divisi tra astensione, sostegno o ritorno alle urne - raffanchio : Insomma,l'ex maggioranza (Sx-CSx-Centro?) non riesce a trovare accordo x Gov. post #Conte2 nel periodo + grave del… -