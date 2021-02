Draghi, i compagni del liceo gesuita: studioso ma non secchione, e giocava bene a basket» (Di giovedì 4 febbraio 2021) Da Magalli ad Abete, da Luca Cordero di Montezemolo al manager Cristiano Rattazzi e a Alberto Francesconi, le tante celebrità dell’Istituto Massimiliano Massimo Leggi su corriere (Di giovedì 4 febbraio 2021) Da Magalli ad Abete, da Luca Cordero di Montezemolo al manager Cristiano Rattazzi e a Alberto Francesconi, le tante celebrità dell’Istituto Massimiliano Massimo

Paolo_Bargiggia : In tv, persino quelli che fino a ieri facevano gli alternativi e, in gioventù i compagni rossi, adesso stanno tutt… - rosarioT1970 : RT @UtherPe1: Comunque per rispondere ai cronisti scettici ed ai compagni delusi, Monti i soldi li doveva recuperare, Draghi dovrebbe spen… - CorkScrew12 : RT @igorghigo: Italiani popolo di santi, poeti, navigatori ed ex compagni di classe di Draghi - Tengu86 : RT @mattiadiletti: L’impressione che il gotha del giornalismo italiano esulti per un Governo Draghi perché conosce i suoi compagni di scuol… - giorgiamiholca_ : RT @mattiadiletti: L’impressione che il gotha del giornalismo italiano esulti per un Governo Draghi perché conosce i suoi compagni di scuol… -