Dayane Mello in lutto, il messaggio di cordoglio dell'ex compagno Stefano Sala (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sui social l'omaggio del modello per il fratello della concorrente del GF Vip, madre della figlia Sofia con cui ha avuto modo di parlare nelle scorse ore Leggi su today (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sui social l'omaggio del moo per il fratelloa concorrente del GF Vip, madrea figlia Sofia con cui ha avuto modo di parlare nelle scorse ore

GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - MediasetTgcom24 : Lutto per Dayane Mello, è morto il suo fratello minore Lucas #dayanemello - pomeriggio5 : Grave lutto per Dayane Mello, suo fratello è rimasto vittima di un incidente ?? #Pomeriggio5 #GFVIP - 91LTH0T : #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli #forzadayane tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo p… - Jacopo789 : @Barbara24367112 @Dayane_mello_ Il rispetto non fa parte di loro, ma neanche parte di voi visto che siete i primi a… -