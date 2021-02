Da lunedì lockdown di tre settimane in Alto Adige (Di giovedì 4 febbraio 2021) L'Alto Adige da lunedì 8 a domenica 28 febbraio sarà in lockdown generale a seguito della preoccupante situazione legata ai contagi da Covid-19. Lo ha deciso questa sera la Giunta provinciale composta da esponenti della Suedtiroler Volkspartei e Lega. Negozi chiusi, didattica a distanza nelle scuole e divieto di spostamento dal proprio Comune: il nuovo pacchetto di restrizioni prevede un generale divieto di spostamento dal proprio comune di residenza se non per motivi di lavoro, di salute o di urgente necessità. Bar e ristoranti continueranno ad essere chiusi e dovranno chiudere anche le strutture ricettive. Serrande abbassate per buona parte dei negozi mentre aziende produttive e artigianali potranno lavorare ma a condizione di sottoporre i propri collaboratori a regolari test. Per quanto concerne l'istruzione, da ... Leggi su agi (Di giovedì 4 febbraio 2021) L'da8 a domenica 28 febbraio sarà ingenerale a seguito della preoccupante situazione legata ai contagi da Covid-19. Lo ha deciso questa sera la Giunta provinciale composta da esponenti della Suedtiroler Volkspartei e Lega. Negozi chiusi, didattica a distanza nelle scuole e divieto di spostamento dal proprio Comune: il nuovo pacchetto di restrizioni prevede un generale divieto di spostamento dal proprio comune di residenza se non per motivi di lavoro, di salute o di urgente necessità. Bar e ristoranti continueranno ad essere chiusi e dovranno chiudere anche le strutture ricettive. Serrande abbassate per buona parte dei negozi mentre aziende produttive e artigianali potranno lavorare ma a condizione di sottoporre i propri collaboratori a regolari test. Per quanto concerne l'istruzione, da ...

