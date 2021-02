Conferenza stampa Zirkzee: «Voglio adattarmi subito. Mi ispiro a Ronaldinho» (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il nuovo acquisto del Parma Joshua Zirkzee si è presentato in Conferenza stampa Joshua Zirzkee, giovane attaccante arrivata al Parma dal Bayern Monaco in prestito con diritto di riscatto, si è presentato in Conferenza stampa. SERIE A – «La passione del calcio italiano è nota a tutti. La tifoseria è un fattore importante. Le sfide sono diverse, ma ritengo di poter dare il mio contributo e farò del mio meglio per aiutare il Parma. Il passaggio dalla Bundesliga sarà essere difficile ma farò quanto di tutto per adattarmi il prima possibile e per dare il mio meglio». IDOLO – «A livello generale Ronaldinho è stato un modello ma essendo io olandese campioni come Gullit, Van Baste e Rijkaard posso citarli. Sono tanti i giocatori a cui mi ispiro, sarebbe ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il nuovo acquisto del Parma Joshuasi è presentato inJoshua Zirzkee, giovane attaccante arrivata al Parma dal Bayern Monaco in prestito con diritto di riscatto, si è presentato in. SERIE A – «La passione del calcio italiano è nota a tutti. La tifoseria è un fattore importante. Le sfide sono diverse, ma ritengo di poter dare il mio contributo e farò del mio meglio per aiutare il Parma. Il passaggio dalla Bundesliga sarà essere difficile ma farò quanto di tutto peril prima possibile e per dare il mio meglio». IDOLO – «A livello generaleè stato un modello ma essendo io olandese campioni come Gullit, Van Baste e Rijkaard posso citarli. Sono tanti i giocatori a cui mi, sarebbe ...

