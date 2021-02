‘Che Dio ci aiuti 6’, stasera Stefano De Martino special guest (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Stefano De Martino sarà protagonista della sesta puntata della fiction ‘Che Dio ci aiuti 6’, in onda questa sera, 4 febbraio, alle ore 21,25 su Rai Uno. La presenza di De Martino sarà nel primo episodio, “Il mio angelo”, in cui Suor Costanza iscrive le coppie del Convento ad una gara di ballo a cui il ballerino e conduttore presenzierà. L’idea della religiosa è quella di rincontrare il suo vecchio pupillo: è stata proprio lei, infatti, ad insegnare a De Martino il suo primo passo di danza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –Desarà protagonista della sesta puntata della fictionDio ci6’, in onda questa sera, 4 febbraio, alle ore 21,25 su Rai Uno. La presenza di Desarà nel primo episodio, “Il mio angelo”, in cui Suor Costanza iscrive le coppie del Convento ad una gara di ballo a cui il ballerino e conduttore presenzierà. L’idea della religiosa è quella di rincontrare il suo vecchio pupillo: è stata proprio lei, infatti, ad insegnare a Deil suo primo passo di danza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

