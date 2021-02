Casalino e l’ironia sui social: “poverino, sta lasciando la Casa…” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Insieme al drammatico travaglio di questi giorni, c’è anche un po’ di ironia. Quella dedicata a Rocco Casalino, ex gieffino Rocco Casalino, portavoce ufficiale del Presidente del Consiglio in queste ore lascerà Palazzo Chigi. La sua carriera politica era cominciata tra le fila del Movimento Cinque Stelle, arrivato nelle vesti di esperto di comunicazione. Due lauree e un’esperienza al grande fratello. Prima del Movimento nella sua carriera giornalistica si leggono alcune collaborazioni con riviste locali ed una radio privata del mezzogiorno. La sua dipartita politica è stata però accolta con ilarità sui social, e così si sono sprecati i commenti sul suo passato da inquilino della Casa del Grande Fratello. “Casalino lascia la casa”, il più ricorrente. Ma la casa di Palazzo Chigi. LEGGI ANCHE ... Leggi su chenews (Di giovedì 4 febbraio 2021) Insieme al drammatico travaglio di questi giorni, c’è anche un po’ di ironia. Quella dedicata a Rocco, ex gieffino Rocco, portavoce ufficiale del Presidente del Consiglio in queste ore lascerà Palazzo Chigi. La sua carriera politica era cominciata tra le fila del Movimento Cinque Stelle, arrivato nelle vesti di esperto di comunicazione. Due lauree e un’esperienza al grande fratello. Prima del Movimento nella sua carriera giornalistica si leggono alcune collaborazioni con riviste locali ed una radio privata del mezzogiorno. La sua dipartita politica è stata però accolta con ilarità sui, e così si sono sprecati i commenti sul suo passato da inquilino della Casa del Grande Fratello. “lascia la casa”, il più ricorrente. Ma la casa di Palazzo Chigi. LEGGI ANCHE ...

orsorossogrigio : Credo che Renzi se ne strafotta di quello che riuscirà a fare Casalino dopo l’esaltante esperienza a fianco dell’av… - manomela : Grazie @gaiatortora . Sto leggendo articoli su #Casalino con pregiudizi imbarazzanti. L’ironia sul libro non la cap… - MuredduGiovanni : RT @magicaGrmente22: Governo, l'ironia dei social su Casalino: 'Dovrà abbandonare la casa..' - Affaritaliani : Il #governo per la rete è come il #gfivip Cosa ne dite? #Draghi #VOTO - magicaGrmente22 : Governo, l'ironia dei social su Casalino: 'Dovrà abbandonare la casa..' -

