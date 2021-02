Giovannileo17 : @YMarasma @SkySport Cmq ti informo che sono milanista amico mio.. Parlavo degli arbitri e del comportamento che han… - sportli26181512 : Arbitri di A, Juve-Roma a Orsato. Lazio-Cagliari: Irrati: Ufficiali le designazioni della 2ª di ritorno: Fiorentina… - ilnapolionline : Ufficiale - Designati gli arbitri della 2ª giornata di ritorno. Juve/Roma affidata ad Orsato -… - Nico_Piaz : @Alberto65106028 @bergomifabio Ci serve una figura come Oriali con un incarico in FIGC importante e che sia lo sch… - metodo_canario : RT @Marco562017: Incredibile la differenza di mentalità tra Juve ed Inter, tanto i tesserati quanto i tifosi. Noi perdiamo con molti assent… -

Ultime Notizie dalla rete : Arbitri Juve

Corriere dello Sport

ROMA - La CAN ha reso noti i nomi degliche dirigeranno le gare della 2ª giornata di ritorno di Serie A che prenderà il via con l'anticipo del venerdì Fiorentina - Inter ( La Penna). Sabato Atalanta - Torino ( Fourneau ), Sassuolo - ...Commenta per primo L'Inter finisce ko nel primo round contro lain Coppa Italia dopo un derby d'Italia ricco di regali. E stavolta non c'entrano gli. Su un cross di Bernardeschi destinato in tribuna, Cuadrado è furbo a cercare e trovare un rigore ...La Juventus affronterà la Roma nella gara di Serie A: sarà Orsato di Schio a dirigere il match dell'Allianz Stadium di Torino ...JUVENTUS ROMA ORSATO BILANCIO – Sabato 6 febbraio alle 18:00 la Roma scende in campo all’Allianz Stadium per la partita contro la Juventus, gara valida per la seconda giornata di ritorno di Serie A. I ...