Wine (ceo Cnh): Cessione Iveco? Ci sono trattative in corso (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ‘Non commento le speculazioni stampa, ma come abbiamo detto abbiamo avuto trattative con un partner (la cinese Faw, per un’eventuale Cessione di Iveco, ndr), ma siamo lontani dal dire che c’e’ una preferenza per questa opzione’, ha detto l’amministratore delegato di Cnh Industrial Scott Wine, commentando i conti del 2020 della società controllata da Exor, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ‘Non commento le speculazioni stampa, ma come abbiamo detto abbiamo avutocon un partner (la cinese Faw, per un’eventualedi, ndr), ma siamo lontani dal dire che c’e’ una preferenza per questa opzione’, ha detto l’amministratore delegato di Cnh Industrial Scott, commentando i conti del 2020 della società controllata da Exor, L'articolo

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Wine (ceo Cnh): Cessione Iveco? Ci sono trattative in corso: ‘Non commento le speculazioni stampa… - CalcioFinanza : Wine (ceo Cnh Industrial): 'Cessione Iveco? Ci sono trattative in corso'. In pole position i cinesi di Faw… -

Ultime Notizie dalla rete : Wine ceo CNH Industrial, quarto trimestre 2020 con ricavi e utile netto in aumento

... la nostra rete di vendita è in ottima salute e ha fame di crescita e, nella maggior parte dei segmenti, i nostri clienti manifestano una solida domanda", ha dichiarato Scott Wine, il nuovo CEO ...

Cnh Industrial: Wine, pronti per 2021 forte, soddisfatto del business

... ha detto l'amministratore delegato Scott Wine, in carica dal 4 gennaio scorso, commentando i risultati del quarto trimestre e dell'intero anno. Il Ceo ha sottolineato che la societa' "e' pronta a ...

CNH Industrial, Scott Wine è il nuovo ceo Agronotizie Cnh Industrial, Wine: Pronti a consuntivare un forte 2021

Cnh Industrial è pronta a consuntivare un forte 2021: siamo pronti a eseguire, la nostra rete di vendita è in ottima salute e ha fame di crescita e, nella maggior parte dei segmenti, i nostri clienti ...

CNH Industrial, quarto trimestre 2020 con ricavi e utile netto in aumento

CNH Industrial chiude il 2020 in positivo, registrando ricavi consolidati pari a 8,5 miliardi di dollari nel quarto trimestre, in crescita del ...

... la nostra rete di vendita è in ottima salute e ha fame di crescita e, nella maggior parte dei segmenti, i nostri clienti manifestano una solida domanda", ha dichiarato Scott, il nuovo...... ha detto l'amministratore delegato Scott, in carica dal 4 gennaio scorso, commentando i risultati del quarto trimestre e dell'intero anno. Ilha sottolineato che la societa' "e' pronta a ...Cnh Industrial è pronta a consuntivare un forte 2021: siamo pronti a eseguire, la nostra rete di vendita è in ottima salute e ha fame di crescita e, nella maggior parte dei segmenti, i nostri clienti ...CNH Industrial chiude il 2020 in positivo, registrando ricavi consolidati pari a 8,5 miliardi di dollari nel quarto trimestre, in crescita del ...