UOMINI E DONNE oggi, 3 febbraio: AURORA esce dallo studio, tornerà?

Nuovo appuntamento pomeridiano per UOMINI e DONNE. oggi (3 febbraio) si continua con la registrazione del 20 gennaio. Ieri ci eravamo lasciati con a centro studio il cavaliere Giancarlo, il quale ha accusato AURORA Tropea di esortare i propri seguaci a commentare negativamente sui social non solo le foto che inserisce sul suo profilo, ma anche quelle dei propri figli. L'uomo dice inoltre che Veronica Ursida, ex partecipante al programma, nonché amica di AURORA, lo attaccherebbe sui social insultandolo tramite profili falsi. La Tropea cerca di difendersi, dichiarando che non è lei ad insultare sui social, ma è lui che sui suoi profili pubblica provocazioni e frecciatine nei suoi riguardi. A proposito di Veronica, la conduttrice Maria De Filippi comunica che la donna ...

