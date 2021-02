Traffico Roma del 03-02-2021 ore 07:30 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Luceverde Roma una buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi Traffico segnalato in aumento su tutte le principali arterie stradali in direzione del centro città Traffico diramazione di Roma Sud a partire da Torrenova per le difficoltà di immissione sul raccordo proprio sulla raccordo in carreggiata interna rallentamenti tra le uscite tuscolane da Appia in carreggiata esterna code a tratti Dalla mattina alla bivio per la Roma L’Aquila e proseguendo proprio sulla percorso Urbano della Roma L’Aquila incolonnamenti a tratti da via Filippo Fiorentini fino al bivio per la tangenziale proseguono i lavori sulla viadotto della Magliana è chiuso il tratto compreso tra via del pattinaggio e via della Magliana verso Fiumicino con riduzione della sede stradale anche in ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisisegnalato in aumento su tutte le principali arterie stradali in direzione del centro cittàdiramazione diSud a partire da Torrenova per le difficoltà di immissione sul raccordo proprio sulla raccordo in carreggiata interna rallentamenti tra le uscite tuscolane da Appia in carreggiata esterna code a tratti Dalla mattina alla bivio per laL’Aquila e proseguendo proprio sulla percorso Urbano dellaL’Aquila incolonnamenti a tratti da via Filippo Fiorentini fino al bivio per la tangenziale proseguono i lavori sulla viadotto della Magliana è chiuso il tratto compreso tra via del pattinaggio e via della Magliana verso Fiumicino con riduzione della sede stradale anche in ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Frode fiscale da 27 milioni, sotto inchiesta ex leader movimento Forconi

... risultata evasore totale e coinvolta in un altro traffico di fatture per operazioni inesistenti. ... che infiammarono l'Italia e minacciarono una marcia su Roma. In quell'occasione disse: 'Siamo ...

Droga dal Sud America, 40 misure cautelari in tutta Italia

...traffico, anche transnazionale, di stupefacenti. Crca 40 le misure cautelari eseguite dalla polizia in tre diverse operazioni su tutto il territorio nazionale; 3 le Questure interessate: Lecce, Roma ...

Traffico Roma del 02-02-2021 ore 20:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews Droga dall’Olanda, arrestato venditore d’auto

L’uomo abitava al Barco. Ieri all’alba la polizia ha perquisito la sua abitazione in città e il deposito delle macchine a Occhiobello ...

Lavori in via Roma Parte la seconda fase

Secondo lotto dei lavori di pavimentazione di via Roma a Montevarchi. Ha riaperto i battenti ieri il cantiere per la riqualificazione dell’ultimo segmento del corso principale della città, 178 metri d ...

