TikTok, nuova svolta: bloccato l’accesso ai minori di 13 anni (Di mercoledì 3 febbraio 2021) TikTok: la piattaforma ha comunicato al Garante il varo di nuove misure per bloccare l’accesso degli under 13. TikTok, il popolare social network cinese, adotterà misure per bloccare l’accesso agli utenti minori di 13 anni e valuterà l’uso di sistemi di intelligenza artificiale per la verifica dell’età. Lo ha comunicato la piattaforma di “video sharing” Leggi su 2anews (Di mercoledì 3 febbraio 2021): la piattaforma ha comunicato al Garante il varo di nuove misure per bloccaredegli under 13., il popolare social network cinese, adotterà misure per bloccareagli utentidi 13e valuterà l’uso di sistemi di intelligenza artificiale per la verifica dell’età. Lo ha comunicato la piattaforma di “video sharing”

GraziaB6 : RT @Signorasinasce: #TikTok , la nuova pericolosa #sfida : ragazzini si lanciano contro le auto in corsa. Casi a Gallipoli e zone limitrofe… - Dionisio_lysios : RT @Se23rex: TikTok , la nuova pericolosa sfida: ragazzini si lanciano contro le auto in corsa?????????????? - SabrinaGalli68 : RT @Se23rex: TikTok , la nuova pericolosa sfida: ragazzini si lanciano contro le auto in corsa?????????????? - Piero42395724 : RT @Se23rex: TikTok , la nuova pericolosa sfida: ragazzini si lanciano contro le auto in corsa?????????????? - Angy18508694 : RT @Se23rex: TikTok , la nuova pericolosa sfida: ragazzini si lanciano contro le auto in corsa?????????????? -