(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Milano, 3 febbraio 2021 - E' partito il conto alla rovescia per il nuovo Dpcm , che dovrebbe arrivare tra circa due settimane, il 15 febbraio, giorno in cui scadranno o comunque verranno ripensati i ...

Eurosport_IT : Cristiano Ronaldo, non convocato per #JuveSPAL, festeggia Georgina a Courmayeur. Ma gli spostamenti tra regioni ara… - TuttoQuaNews : RT @qn_giorno: #Lombardia, nuovo Dpcm: spostamenti tra regioni, impianti sci e palestre. Cosa cambia dal 15 febbraio? - TuttoQuaNews : RT @qn_giorno: #Covid, spostamenti tra regioni, quando saranno consentiti? Le ipotesi - qn_giorno : #Covid, spostamenti tra regioni, quando saranno consentiti? Le ipotesi - qn_giorno : #Lombardia, nuovo Dpcm: spostamenti tra regioni, impianti sci e palestre. Cosa cambia dal 15 febbraio? -

Ultime Notizie dalla rete : Spostamenti tra

Regioni: 16 febbraio o 5 marzo? La preoccupazione del governo e degli scienziati è evidente: col ritorno in zona gialla si rischia una sorta di 'liberi tutti' con la possibilità ......Uribes ha dichiarato in un'intervista che ' stanno piano piano raggiungendo un equilibriola ... La vera sfida è come portare le persone agli eventi, coordinando gliin modo da evitare ...«Della questione degli impianti dello sci parleremo insieme a quella del festival di Sanremo» ricorda Miozzo. Spostamenti regioni, la vacanza è legale se c'è una Spa: così gli alberghi aggirano i divi ...Dati epidemiologici in miglioramento e nuovi provvedimenti in arrivo per il turismo invernale, ma anche il rischio di una falsa partenza sulle piste di sci. Il 15 febbraio potrebbero essere riattivati ...