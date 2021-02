"Sposta l'auto, sei in divieto". Pesta a sangue il vigile e lo manda in ospedale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Emanuela Carucci Il Pestaggio a Terlizzi (Bari). Il sindaco: "È inaccettabile" Un Pestaggio che ha sconvolto l'intera comunità nel Barese. Ieri, a Terlizzi il sovrintendente capo della polizia locale, Luigi De Chirico, è stato aggredito da un commerciante dopo avergli chiesto di Spostare l'auto parcheggiata in maniera irregolare in una strada del centro. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale "Don Tonino Bello" di Molfetta per le cure. Il dolore dei cittadini L'intero paese, che conta circa 26mila abitanti, si è subito stretto intorno a De Chirico. "È un episodio brutto e inaccettabile - scrive in un post su Facebook il sindaco, Ninni Gemmato, che continua - il lavoro e l'esercizio di un'attività commerciale non possono mai prescindere dalla legalità e dal ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Emanuela Carucci Ilggio a Terlizzi (Bari). Il sindaco: "È inaccettabile" Unggio che ha sconvolto l'intera comunità nel Barese. Ieri, a Terlizzi il sovrintendente capo della polizia locale, Luigi De Chirico, è stato aggredito da un commerciante dopo avergli chiesto dire l'parcheggiata in maniera irregolare in una strada del centro. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso dell'"Don Tonino Bello" di Molfetta per le cure. Il dolore dei cittadini L'intero paese, che conta circa 26mila abitanti, si è subito stretto intorno a De Chirico. "È un episodio brutto e inaccettabile - scrive in un post su Facebook il sindaco, Ninni Gemmato, che continua - il lavoro e l'esercizio di un'attività commerciale non possono mai prescindere dalla legalità e dal ...

