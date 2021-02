Sofia Goggia in un video su Instagram «Ora sono serena e contenta di ripartire»

Eurosport_IT : GRAZIE Sofia #Goggia per tutte le emozioni che ci hai regalato fino ad oggi, ti aspettiamo il prossimo anno più for… - Eurosport_IT : 'Bisogna fare sempre attenzione e l'infortunio di Sofia Goggia mi ha fatto riflettere' ???? #EurosportSCI |… - Eurosport_IT : ?? Lo scenario peggiore possibile: Sofia Goggia salterà i Mondiali di Cortina In questi casi non c'è molto da dire.… - zazoomblog : Sofia Goggia: “Le luci di Milano visti dall’elicottero momento peggiore. Tiferò Italia dal divano” - #Sofia… - ItaSportPress : Sofia Goggia: 'Le luci di Milano visti dall'elicottero momento peggiore. Tiferò Italia dal divano' -… -

"Quando stavo rientrando a Milano in elicottero, al pensiero che non sarei stata al cancelletto di partenza dei Mondiali per rappresentare la mia nazione, è stata tosta - confessa la- Ma ...Per anni è stata considerata la "quarta sorella". Non di sangue, chiaramente, ma di affinità sciistica. Perché- che domenica s'è rotta il piatto tibiale destro per una sciocca caduta a Garmisch - era veramente come se fosse la quarta Fanchini : come Elena Nadia e Sabrina è cresciuta nel Rongai ...Sci alpino, le parole di Sofia Goggia dopo il brutto infortunio di domenica scorsa: "Ora sono serena e contenta di ripartire, ci rivediamo presto" ...Ma il dolore resta, forte, intenso, insieme alle lacrime: perché a Garmisch, per una caduta e nemmeno in gara, Sofia Goggia ha dovuto dire addio ai mondiali di casa, dove arrivava da favorita nella ga ...