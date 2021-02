Sanremo: Codacons 'protocollo Rai non garantisce salute pubblica, Cts vieti festival' (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Apprezziamo lo sforzo fatto dalla Rai nel tentativo di tutelare la sicurezza nel corso del prossimo festival di Sanremo, ma riteniamo che nemmeno il corposo protocollo presentato dall'azienda al Comitato Tecnico Scientifico possa garantire la salute pubblica". Lo afferma il Codacons, dopo la pubblicazione del contenuto del protocollo anti-Covid presentato dalla Rai, con misure rigide per cantanti e dipendenti. "Il vero problema è che il festival non si svolge solo all'Ariston, ma coinvolge tutta la città di Sanremo e attira un numero enorme di cittadini, giornalisti e fans che si riversano nel piccolo comune nei giorni della kermesse, dando vita ad assembramenti incontrollabili -spiega il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Apprezziamo lo sforzo fatto dalla Rai nel tentativo di tutelare la sicurezza nel corso del prossimodi, ma riteniamo che nemmeno il corposopresentato dall'azienda al Comitato Tecnico Scientifico possa garantire la". Lo afferma il, dopo lazione del contenuto delanti-Covid presentato dalla Rai, con misure rigide per cantanti e dipendenti. "Il vero problema è che ilnon si svolge solo all'Ariston, ma coinvolge tutta la città die attira un numero enorme di cittadini, giornalisti e fans che si riversano nel piccolo comune nei giorni della kermesse, dando vita ad assembramenti incontrollabili -spiega il ...

