Quirinale | incarico a Mario Draghi che accetta con riserva

Quirinale : Comunicazioni del Segretario Generale Zampetti:il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha ricevuto questa… - you_trend : ?? #BREAKING #Quirinale, Mario #Draghi ha accettato con riserva l'incarico di formare un governo - SkyTG24 : 'È un momento difficile' Il discorso di Mario #Draghi dopo aver incontrato il presidente Sergio #Mattarella al… - Gio_Scorza : RT @CarloBonomi_: #4febbraio intervista @LaStampa Mario Draghi “patrimonio” del Paese ! Persona seria, competente e autorevole. L’incarico… - Alan_ford_2020 : RT @Ilconservator: Fonti Quirinale «Se salta Draghi niente voto, incarico a Igor il russo» -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale incarico

Il presidente della Repubblica non ha posto vincoli di tempo all'e Draghi non è un '... Certamente non si tratta di un compito facile, anche perché la scelta delè stata come una ...Ma in ogni caso il Pd non poteva certo sostituirsi all'inquilino del, che era ... come avrebbe spiegato ampiamente nell'ultimo intervento, in cui si riservava di dare l'per un ...I dem convincono il movimento ma non vogliono il Carroccio. Duro anche Salvini: "O noi o i Cinque Stelle". Il via libera di Berlusconi ...Nell'ultima settimana l'ex presidente della Bce è stato menzionato sul web oltre 200 mila volte. Volano gli hashtag #Draghi e #DraghiPremier ...