Privacy: TikTok, 'dal 9/2 processo verifica età utenti, app solo dai 13 anni in su' (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "La sicurezza delle persone che fanno parte della community TikTok è la nostra priorità assoluta. Abbiamo raggiunto un accordo con il Garante, l'autorità italiana per la protezione dei dati, e oggi stiamo adottando ulteriori misure per supportare la nostra community in Italia. A partire dal 9 febbraio, faremo passare nuovamente ogni utente in Italia attraverso il nostro processo di verifica dell'età e solo gli utenti di età pari o superiore a 13 anni potranno continuare a utilizzare l'app dopo aver eseguito questo processo". Ad affermarlo è Alexandra Evans, Head of Child Safety, TikTok - Europe, dopo i colloqui delle ultime settimane avvenuti tra il social e il Garante per la Privacy. Inoltre, sottolinea, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "La sicurezza delle persone che fanno parte della communityè la nostra priorità assoluta. Abbiamo raggiunto un accordo con il Garante, l'autorità italiana per la protezione dei dati, e oggi stiamo adottando ulteriori misure per supportare la nostra community in Italia. A partire dal 9 febbraio, faremo passare nuovamente ogni utente in Italia attraverso il nostrodidell'età eglidi età pari o superiore a 13potranno continuare a utilizzare l'app dopo aver eseguito questo". Ad affermarlo è Alexandra Evans, Head of Child Safety,- Europe, dopo i colloqui delle ultime settimane avvenuti tra il social e il Garante per la. Inoltre, sottolinea, ...

GiacomoMarcia : TikTok si adeguerà alle richieste del garante. Ma se l’utente dichiara di avere più di 13 anni e l’AI decide il con… - andreazenatti93 : RT @LaStampaTech: L’app di video valuterà anche l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per la verifica dell'età ?? - stefanoepifani : Con #TikTok volevate la pezza peggiore del buco? L’avete ottenuta: sistemi di Intelligenza Artificiale per la profi… - LaStampaTech : L’app di video valuterà anche l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per la verifica dell'età ?? - TV7Benevento : Privacy: TikTok, 'dal 9/2 processo verifica età utenti, app solo dai 13 anni in su'... -