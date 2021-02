Prada Cup, Francesco Bruni scherza: “Ineos è forte, ma non abbastanza… American Magic? Una pazzia quella manovra” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Francesco Bruni si sta preparando per timonare Luna Rossa, insieme a James Spithill, nella rovente Finale di Prada Cup contro Ineos Uk. Il velista siciliano ha incantato durante la sfida contro American Magic e ora si appresta a una nuova battaglia da urlo, con l’obiettivo di sconfiggere la flotta sponsorizzata dal colosso della chimica e accedere al match race contro Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Francesco Bruni è intervenuto alla trasmissione Monday Night Cup di “Vela e motore”, insieme a Giancarlo Pedote (reduce dal giro del mondo in barca a vela). Alla domanda su quanto sono forti gli inglesi ha risposto in maniera divertente: “So’ forti, che te lo dico fare. Non li conosci Ben Ainslie, Giles Scott, miliardi di miliardi di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021)si sta preparando per timonare Luna Rossa, insieme a James Spithill, nella rovente Finale diCup controUk. Il velista siciliano ha incantato durante la sfida controe ora si appresta a una nuova battaglia da urlo, con l’obiettivo di sconfiggere la flotta sponsorizzata dal colosso della chimica e accedere al match race contro Team New Zealand per la conquista della America’s Cup.è intervenuto alla trasmissione Monday Night Cup di “Vela e motore”, insieme a Giancarlo Pedote (reduce dal giro del mondo in barca a vela). Alla domanda su quanto sono forti gli inglesi ha risposto in maniera divertente: “So’ forti, che te lo dico fare. Non li conosci Ben Ainslie, Giles Scott, miliardi di miliardi di ...

