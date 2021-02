Partorisce in tempo di Covid, non può vedere sua figlia… la riabbraccia a casa! (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una mamma di quattro figli ha partorito l’ultimogenita durante la piena crisi pandemica, ma la storia ha un lieto fine. La storia strappalacrime arriva dal Wisconsin, dove una mamma di quattro figli dal nome Kelsey Townsend di trentadue anni ha partorito l’ultimogenita in piena situazione di pandemia. Come se non bastasse, Kelsey aveva in quel momento il Covid, la sua situazione era estremamente grave ed è dovuta restare circa 3 mesi in coma farmacologico per le brutte ripercussioni della malattia. La donna era esattamente al nono mese di gravidanza, quando ha contratto il Covid ed a causa dell’aggravarsi della sua situazione di salute, avendo un fortissima polmonite, è stata ricoverata d’urgenza, finendo poi in coma. LEGGI ANCHE >>> Era in coma, lo hanno abbandonato al parco: la sua vita appesa ad un filo LEGGI ANCHE ... Leggi su chenews (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una mamma di quattro figli ha partorito l’ultimogenita durante la piena crisi pandemica, ma la storia ha un lieto fine. La storia strappalacrime arriva dal Wisconsin, dove una mamma di quattro figli dal nome Kelsey Townsend di trentadue anni ha partorito l’ultimogenita in piena situazione di pandemia. Come se non bastasse, Kelsey aveva in quel momento il, la sua situazione era estremamente grave ed è dovuta restare circa 3 mesi in coma farmacologico per le brutte ripercussioni della malattia. La donna era esattamente al nono mese di gravidanza, quando ha contratto iled a causa dell’aggravarsi della sua situazione di salute, avendo un fortissima polmonite, è stata ricoverata d’urgenza, finendo poi in coma. LEGGI ANCHE >>> Era in coma, lo hanno abbandonato al parco: la sua vita appesa ad un filo LEGGI ANCHE ...

