Milan-Crotone, la probabile formazione: conferma per Tomori | News (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Fikayo Tomori, dopo le buone prestazioni contro l'Inter e contro il Bologna, dovrebbe essere confermato al centro della difesa per Milan-Crotone Milan-Crotone, la probabile formazione: conferma per Tomori News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Fikayo, dopo le buone prestazioni contro l'Inter e contro il Bologna, dovrebbe essereto al centro della difesa per, laperPianeta

PietroMazzara : Cambia il calendario del #Milan: la gara con il Crotone passa da venerdì 5 febbraio alle 20.45 a domenica 7 febbraio alle 15 - PianetaMilan : #MilanCrotone, la probabile formazione: conferma per #Tomori | News - PianetaMilan : #MilanCrotone, il report dei calabresi di oggi | #SerieA News - sportli26181512 : Milanello, domani allenamento mattutino alle 11.30: Il Milan proseguirà anche domani la sua preparazione in vista d… - milansette : Crotone, gli assenti in vista della gara con il Milan: spicca la squalifica di Messias -