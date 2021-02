Mario Draghi e Giancarlo Magalli erano compagni di classe: ecco la loro foto al liceo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tra i compagni di classe di Giancarlo Magalli c'era Mario Draghi, incaricato oggi dal presidente Sergio Mattarella di formare il nuovo governo: ecco la foto condivisa dal presentatore su Facebook. Giancarlo Magalli e Mario Draghi erano compagni di classe: oggi il presentatore Rai ha pubblicato una foto su Facebook che risale ai tempi in cui compaiono lui e il Presidente del Consiglio incaricato ai tempi del liceo. ecco com'era Mario Draghi da giovane. Oggi Mario Draghi ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tra ididic'era, incaricato oggi dal presidente Sergio Mattarella di formare il nuovo governo:lacondivisa dal presentatore su Facebook.di: oggi il presentatore Rai ha pubblicato unasu Facebook che risale ai tempi in cui compaiono lui e il Presidente del Consiglio incaricato ai tempi delcom'erada giovane. Oggiha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio ...

