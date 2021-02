Mario Draghi è arrivato al Quirinale | la diretta

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Alle 11,55al. È in corso il colloquio con il Capo dello Stato Sergio Mattarella. La borsa di Milano questa mattina ha aperto in forze rialzo, dopo la convocazione dell’ex presidente della Bce, ma la questione maggioranza rimane un nodo da slegare in breve tempo. (Photo by Andreas SOLARO / AFP) (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)Gli investitori vedono nell’incarico auna buona soluzione. Ecco spiegato il rialzo della borsa e l’abbassamento dello spread. L’ex presidente della Bce avrà l’arduo compito di costituire nuovo esecutivo di “alto profilo” e gestire gli oltre 200 miliardi di euro del Recovery plan, dopo il fallito tentativo di dar vita al Conte Ter. Opinioni sulla situazione attuale che provengono da diverse entità del mondo ...

Quirinale : Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha convocato per domani mattina alle 12 al #Quirinale il Professor Mario #Draghi - Quirinale : #Quirinale, il Presidente #Mattarella riceve il Prof. Mario #Draghi - Quirinale : #Quirinale, il Cons. Giovanni Grasso comunica alla stampa la convocazione del Prof. Mario #Draghi - biscionenews : RT @you_trend: ?? #BREAKING #Quirinale, Mario #Draghi ha accettato con riserva l'incarico di formare un governo - iamsalvonic : Ma io non lo voglio Mario Draghi al governo e presidente del consiglio dei ministri @Palazzo_Chigi #mariodraghi… -

Il 2 febbraio la decisione del Quirinale di convocareper un governo tecnico... tempio romano dell'educazione gesuitica, che non si sorprende affatto della telefonata dell'ANSA per conoscere più nel dettaglio il profilo dell'ex - allievo, oggi incaricato dal ...Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l’appello del Presidente Mattarella e sostenere il governo di Mario Draghi. Ora è il tempo della sobrietà. Zero polemiche, Viva l ...“La domanda chiave non è se lo Stato dovrebbe mettere a frutto il proprio bilancio, ma il come”. Così si legge in un passaggio dell’articolo firmato da Mario Draghi e pubblicato sul Financial Times, c ...