L' intramontabile fascino della sposa E fa niente se è un cadavere celebre

Jennifer Radulovic La versione di Burton, ora in streaming, è solo la variante di una leggenda Bellissima, sensuale, determinata e innamorata pazza. Questa fanciulla sarebbe una consorte incantevole se non avesse un grande difetto, davvero insormontabile: essere molto morta. Non che lei se ne faccia un problema, a giudicare dal fatto che sono almeno cinquecento anni che si intestardisce a farsi sposare da malcapitati passanti. La storia, l'avrete capito, è quella de La sposa cadavere, il sempreverde film d'animazione di Tim Burton uscito nelle sale nel 2005 e ancora capace di destare l'entusiasmo di adulti e piccini, come testimonia la scelta di Netflix che a partire da lunedì 1° febbraio l'ha inserito tra i titoli a catalogo. Non è però alla fortunata pellicola in stop-motion, vincitrice nel 2006 dell'Oscar, a cui ...

Ultime Notizie dalla rete : intramontabile fascino Ode al doppiopetto, la giacca intramontabile è il must - have della stagione

Anche la conduttrice Silvia Toffanin si è fatta conquistare dal fascino rigoroso ed elegante del doppiopetto, che ha spesso indossato a Verissimo , preferibilmente in colori pop come il rosa acceso . ...

Design Focus : Il mondo outdoor di Unopiù per il 2021

Prodotto di grande fascino e dal design inconfondibile, AMANDA è un'icona intramontabile di Unopiù dal 1988: uno dei simboli più autentici e timeless dell'azienda. Il progetto di quest'amaca ...

Il fascino intramontabile delle partite di calcio seguite alla radio, tra racconto, fantasia ed emozioni RTL 102.5 Cyber Shadow, la recensione

La nostra recensione di Cyber Shadow, il platform sviluppato da Mechanical Head Studios che ci mette nei panni di un ninja cibernetico alle prese con un esercito di sintetici.. Quello del ninja è un ...

Ode al doppiopetto, la giacca intramontabile è il must-have della stagione

Negli anni Quaranta le dive di Hollywood rubarono questa giacca militare dal guardaroba maschile e ne fecero un caposaldo dello stile androgino: il ...

