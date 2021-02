L’elisir rigenerante che rende eterni i pannelli solari

Leggi su quotidianpost

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’energia solare è piuttosto costosa. Potresti chiederti, come può essere: il sole splende su di noi gratuitamente. È vero, ma il costo si somma quando si considerano i dispositivi e l’elettronica necessari per catturare tutto quel sole e trasformarlo in elettricità. Passano attraverso molti cicli termici, che alla fine indeboliscono i legami nei materiali semiconduttori. Quando questi legami si rompono, i dispositivi funzionano molto male. A meno che questi legami non possano guarire da soli. Gli scienziati pensano che il seleniuro di antimonio (Sb2Se3) potrebbe essere quel materiale auto, che potrebbe ridurre i costi dell’energia solare. Come spesso accade, gli scienziati hanno trovato ispirazione nel regno animale. L’umile salamandra – rettile simile a una lucertola anfibia, che vive in una vasta porzione dell’emisfero settentrionale – è in grado di ...