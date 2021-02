Le “Primule” di Arcuri pagate a peso d’oro. E ora il commissario cerca soldi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) È trascorso più di un mese e mezzo dalla conferenza stampa di presentazione dei “centri primula” per la vaccinazione anti Covid. E, a oggi, c'è una sola certezza: è “pro bono” il fardello professionale dell'architetto Stefano Boeri. Tutto il resto è una galassia di interrogativi, di cifre poco chiare, di tempi indefiniti e soprattutto di costi da far saltare in aria il più mediocre responsabile agli acquisti. Perché parlare di 1.300 euro al metro quadro – costo medio di un immobile a Torino - tanto costa la realizzazione di un padiglione voluto dal commissario per l'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, significa, per dirla con il presidente della Filiera degli Eventi Unita, Andrea Ciccotti, “spreco inaccettabile” e “costi esorbitanti”. In barba a tutto, il relativo bando è stato pubblicato poco più di dieci giorni fa. Ovvero, dopo quaranta giorni ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 3 febbraio 2021) È trascorso più di un mese e mezzo dalla conferenza stampa di presentazione dei “centri primula” per la vaccinazione anti Covid. E, a oggi, c'è una sola certezza: è “pro bono” il fardello professionale dell'architetto Stefano Boeri. Tutto il resto è una galassia di interrogativi, di cifre poco chiare, di tempi indefiniti e soprattutto di costi da far saltare in aria il più mediocre responsabile agli acquisti. Perché parlare di 1.300 euro al metro quadro – costo medio di un immobile a Torino - tanto costa la realizzazione di un padiglione voluto dalper l'emergenza coronavirus, Domenico, significa, per dirla con il presidente della Filiera degli Eventi Unita, Andrea Ciccotti, “spreco inaccettabile” e “costi esorbitanti”. In barba a tutto, il relativo bando è stato pubblicato poco più di dieci giorni fa. Ovvero, dopo quaranta giorni ...

matteosalvinimi : #Salvini: Il “supercommissario' Arcuri ha fatto un bando da centinaia di milioni di euro per le PRIMULE. Ma l'emerg… - RadioRadicale : Con il costo dei gazebo #primule annunciati dal commissario #Arcuri per la campagna di #vaccinazione, si potrebbero… - matteosalvinimi : #Salvini: Vi par normale che il “supercommissario” Arcuri invece di mandare i medici previsti e coinvolgere farmaci… - bignardi_paolo : RT @ROBYBOX: Ehy Arcuri ... i francesi cominciano a produrre i vaccini di Moderna e Pfizer, noi come siamo messi ? Ahh ...dici che noi asp… - pacolagana1 : RT @ROBYBOX: Ehy Arcuri ... i francesi cominciano a produrre i vaccini di Moderna e Pfizer, noi come siamo messi ? Ahh ...dici che noi asp… -