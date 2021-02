‘L’amore non è bello se non è litigarello’: perché discutere fa bene alla coppia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) . A spiegarcelo è direttamente la Scienza. perché discutere fa bene alla coppiaLitigate spesso con il vostro partner? Niente paura perché a quanto pare discutere farebbe bene alla coppia. Non ne siete convinti? Lo afferma anche un noto proverbio: ‘L’amore non è bello se non è litigarello’. Ma soprattutto è la Scienza a rivelarcelo. Siete curiosi? Non vi resta che leggere il nostro articolo! perché litighiamo con il partner Sono davvero tantissimi i motivi per cui nella vita di tutti i giorni spesso litighiamo con il nostro partner. Si va da semplici battibecchi dovuti a piccole incomprensioni come dove andare a cena a discussioni più ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) . A spiegarcelo è direttamente la Scienza.faLitigate spesso con il vostro partner? Niente pauraa quanto parefarebbe. Non ne siete convinti? Lo afferma anche un noto proverbio:non èse non è. Ma soprattutto è la Scienza a rivelarcelo. Siete curiosi? Non vi resta che leggere il nostro articolo!litighiamo con il partner Sono davvero tantissimi i motivi per cui nella vita di tutti i giorni spesso litighiamo con il nostro partner. Si va da semplici battibecchi dovuti a piccole incomprensioni come dove andare a cena a discussioni più ...

UffiziGalleries : 'Tal che tanto ardo che nè mar nè fiumi spegniar potrian quel focho, ma non mi spiace poichè’l mio ardor tanto di b… - Parpiglia : #GfVip che poi l’amore è una cosa seria. Si soffre , si ride; ma seriamente per amore. #Pretelli ha minacciato di l… - SusannaCeccardi : L'anno scorso sono stata ad Auschwitz. La lezione più importante che ho appreso? C'è una forza più potente dell'odi… - escapewithluke : Erodere l’amore in sottofondo ma daiii non girate il dito nella piaga #Amici20 - focusvzay : PERDERE L’AMORE AIUTO NON RESPIRO #Amici20 -

Ultime Notizie dalla rete : ‘L’amore non Viviana Grunert lancia il Magazine VIVI A FIORI, il salotto floreale dove sognare e ispirarsi tra i dettagli di stile Fortune Italia