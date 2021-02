Joseph Gordon-Levitt compie 40 anni | la carriera in 10 tappe

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)40il 17 febbraio Dopo aver debuttato a 4come Spaventapassari in una produzione del Mago di Oz,è diventato uno dei migliori interpreti del cinema indipendente e impegnato. Ecco la suain 10. In mezzo scorre il fiume: dal romanzo autobiografico dello scrittore statunitense Norman Maclean.viene scelto da Robert Redford per interpretare Maclean bambino (il ruolo da adulto è assegnato a Craig Sheffer, ma gli occhi sono puntati su Brad Pitt). Una famiglia del terzo tipo: dai 13 ai 19è nella sit-com di Nbc. ...