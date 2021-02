Il virus della disuguaglianza: più poveri ma anche più jet privati venduti. Serve una svolta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “La pandemia ha esposto, alimentato e aumentato le diseguaglianze e le vulnerabilità già esistenti di ricchezza, genere e razza. Ha colpito le persone che vivono in povertà molto più duramente dei ricchi, e ha avuto impatti particolarmente gravi su donne, neri, popoli indigeni e le comunità più oppresse in tutto il mondo”. A riferirlo è il rapporto dell’Oxfam The Inequality virus pubblicato la scorsa settimana, che mostra quanto il bilancio più pesante di questa pandemia ricada sulle persone di colore e sulle donne, le più a rischio di perdere il lavoro rispetto agli uomini. La pandemia ha rivelato che la maggior parte delle persone sulla Terra vive con uno stipendio tra i 2 e i 10 dollari al giorno. E da quando il virus ha colpito, i ricchi sono diventati più ricchi e i poveri più poveri. I dieci miliardari più ricchi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “La pandemia ha esposto, alimentato e aumentato le diseguaglianze e le vulnerabilità già esistenti di ricchezza, genere e razza. Ha colpito le persone che vivono in povertà molto più duramente dei ricchi, e ha avuto impatti particolarmente gravi su donne, neri, popoli indigeni e le comunità più oppresse in tutto il mondo”. A riferirlo è il rapporto dell’Oxfam The Inequalitypubblicato la scorsa settimana, che mostra quanto il bilancio più pesante di questa pandemia ricada sulle persone di colore e sulle donne, le più a rischio di perdere il lavoro rispetto agli uomini. La pandemia ha rivelato che la maggior parte delle persone sulla Terra vive con uno stipendio tra i 2 e i 10 dollari al giorno. E da quando ilha colpito, i ricchi sono diventati più ricchi e ipiù. I dieci miliardari più ricchi ...

istsupsan : ??Come funziona il #vaccino #AstraZeneca ? ?????È un vaccino a vettore virale, che utilizza un virus per portare all'… - RaiNews : Oltre la metà degli abitanti della regione ha contratto il coronavirus - reportrai3 : Replica #Report alle 17.25 su @RaiTre ? Chi è il re dei monopattini? ? Il vaccino ci porterà definitivamente fuori… - Moixus1970 : RT @istsupsan: ??Come funziona il #vaccino #AstraZeneca ? ?????È un vaccino a vettore virale, che utilizza un virus per portare all'interno d… - Paolo65497103 : RT @LeoWh1te_: Abbiamo scoperto che la terza ondata è trasmessa direttamente dalle schede elettorali, si chiama elezioni-virus. Ma si dic… -