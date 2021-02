Il Movimento 5 Stelle si spacca sul nome di Draghi. La scissione ora è possibile (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dietro la compattezza di facciata, nel Movimento 5 Stelle regna il caos. Il sostegno a un governo formato da Mario Draghi potrebbe essere il colpo di grazia per i pentastellati, che – alla ricerca della loro anima – hanno già perso il 54 per cento dei loro elettori dalle ultime Europee. Ieri sera il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è appellato alla responsabilità di tutte le forze del Parlamento, affinché non ostacolino la formazione di un governo di “alti profili”, guidato dall’ex presidente della Banca centrale europea. Eppure dopo solo un paio d’ore è arrivata la sentenza di Vito Crimi, capo politico del Movimento: “L’M5s è per un governo politico, non voterà la fiducia a Draghi”. Lo stesso aveva detto poco prima – parlando per sé- l’ex ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dietro la compattezza di facciata, nelregna il caos. Il sostegno a un governo formato da Mariopotrebbe essere il colpo di grazia per i pentastellati, che – alla ricerca della loro anima – hanno già perso il 54 per cento dei loro elettori dalle ultime Europee. Ieri sera il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è appellato alla responsabilità di tutte le forze del Parlamento, affinché non ostacolino la formazione di un governo di “alti profili”, guidato dall’ex presidente della Banca centrale europea. Eppure dopo solo un paio d’ore è arrivata la sentenza di Vito Crimi, capo politico del: “L’M5s è per un governo politico, non voterà la fiducia a”. Lo stesso aveva detto poco prima – parlando per sé- l’ex ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ...

