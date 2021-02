Governo: in corso colloquio Fico-Draghi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) – E’ in corso a Montecitorio il colloquio tra il premier incaricato, Mario Draghi, e il presidente della Camera Roberto Fico. Subito dopo, Draghi si recherà al Palazzo Madama per incontrare la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) – E’ ina Montecitorio iltra il premier incaricato, Mario, e il presidente della Camera Roberto. Subito dopo,si recherà al Palazzo Madama per incontrare la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. L'articolo CalcioWeb.

