Governo Draghi, la partita dei numeri in Aula: chi voterà la fiducia? (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Parla a sera il Presidente della Repubblica Mattarella dopo aver ricevuto Fico “l’esploratore”, che ha dovuto mettere nero su bianco il fallimento del proprio mandato, Naufraga così il Conte Ter in mezzo ad un mare di veti con il Capo dello Stato che convoca l’ex Presidente della BCE Mario Draghi per oggi alle 12. A lui affiderà il compito di dare vita a un nuovo esecutivo e di “alto profilo” che nella pienezza dei propri poteri possa combattere il virus, fronteggiare la crisi sociale e gestire gli oltre 200 miliardi di euro del Recovery plan. L’alternativa sarebbero state le elezioni ma Mattarella dice a chiare lettere che il Paese non può’ permetterselo. LA partita DEI numeri – Figura invocata da tempo e da più parti, Renzi in primis, l’ex Presidente della BCE sembra mettere d’accordo tutti. Intanto, è già iniziata la conta per ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Parla a sera il Presidente della Repubblica Mattarella dopo aver ricevuto Fico “l’esploratore”, che ha dovuto mettere nero su bianco il fallimento del proprio mandato, Naufraga così il Conte Ter in mezzo ad un mare di veti con il Capo dello Stato che convoca l’ex Presidente della BCE Marioper oggi alle 12. A lui affiderà il compito di dare vita a un nuovo esecutivo e di “alto profilo” che nella pienezza dei propri poteri possa combattere il virus, fronteggiare la crisi sociale e gestire gli oltre 200 miliardi di euro del Recovery plan. L’alternativa sarebbero state le elezioni ma Mattarella dice a chiare lettere che il Paese non può’ permetterselo. LADEI– Figura invocata da tempo e da più parti, Renzi in primis, l’ex Presidente della BCE sembra mettere d’accordo tutti. Intanto, è già iniziata la conta per ...

ShooterHatesYou : Si però adesso che facciamo un governo tecnico con #Draghi non roviniamolo subito facendolo cadere, cerchiamo di te… - BentivogliMarco : Da Agosto 2019 bisognava fare un Governo di alto profilo. Abbiamo buttato tempo, soldi e posti di lavoro perché han… - mariaederaM5S : Non voterò un #governo #Draghi. Non sono stata eletta per questo. Ringrazio @GiuseppeConteIT, una persona che a dif… - wesandkiedis : RT @CicRosina: Renzi è già al lavoro per far cadere il governo Draghi - gbponz : RT @QuinziUgo: Draghi?? ricevuto da Mattarella?? per l'incarico di Capo del Governo. Il colloquio si protrae... -