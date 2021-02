Governo, Draghi e i numeri in Parlamento: per la maggioranza assoluta serve il Sì alla fiducia di Lega o M5s (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Sono fiducioso che dal confronto con i partiti e le parti sociali emerga l’unità”: dopo aver accettato (con riserva) l’incarico di formare un Governo istituzionale, il primo problema che Mario Draghi deve affrontare è quello dei numeri in Parlamento. L’ex presidente della Bce sarà supportato da una maggioranza stabile? YouTrend e l’istituto Cattaneo Zanetto hanno elaborato una prima stima sul voto di fiducia a Draghi, da cui emerge che ago della bilancia saranno Lega e M5s. Se entrambi votassero no, non ci sarebbe maggioranza né alla Camera né al Senato. Camera – A Montecitorio ricordiamo che la maggioranza assoluta è 316. Il Governo Conte 2, la settimana prima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Sono fiducioso che dal confronto con i partiti e le parti sociali emerga l’unità”: dopo aver accettato (con riserva) l’incarico di formare unistituzionale, il primo problema che Mariodeve affrontare è quello deiin. L’ex presidente della Bce sarà supportato da unastabile? YouTrend e l’istituto Cattaneo Zanetto hanno elaborato una prima stima sul voto di, da cui emerge che ago della bilancia sarannoe M5s. Se entrambi votassero no, non ci sarebbenéCamera né al Senato. Camera – A Montecitorio ricordiamo che laè 316. IlConte 2, la settimana prima ...

