Gf Vip | la decisione di Dayane Mello dopo il lutto | l’annuncio

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Gf Vipla morte del fratello Lucas prende la suain merito alla sua permanenza dentro il reality di Canale Cinque. Foto da Instagram: @realE’ successo tutto nelle scorse ore, la notizia è stata resa nota tramite un messaggio Instagram dell’altro fratello della modella Juliano che ha lasciato tutti senza parole. Cosi come ha riportato il quotidiano brasiliano Globo.com, pare che la modella che al momento è una delle finaliste del reality è stata chiamata nel confessionale dove ha ricevuto la brutta notizia proprio dalla voce del fratello Juliano, insieme ad una psicologa. Sembra infatti che la causa della scomparsa prematura di Lucas, che aveva solo ventisette anni, sia stato un brutto incidente stradale a Lontras, comune del ...

Morte fratello Dayane Mello: laDayane Mello rimarrà comunque all'interno della casa del Grande Fratello, la modella brasiliana ha deciso così a causa della pandemia di Coronavirus , ...Così è stato: dopo nemmeno un paio di ore, è arrivato l'annuncio del GFsulla pagina social ufficiale: 'Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di 'Grande Fratello' per motivi ...Gf Vip Dayane Mello dopo la morte del fratello Lucas prende la sua decisione in merito alla sua permanenza dentro il reality di Canale Cinque. Foto da Instagram: @dayanemelloreal E’ successo tutto ...Dopo il lutto per la perdita di suo fratello, lo staff di Dayane Mello fa sapere che la modella ha deciso di rimanere al GF Vip.