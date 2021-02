Gemelli | psicobiotici ultima frontiera trattamento Ibs e Ibd

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma – Ragionare ‘di pancia’, cioe’ d’istinto (in inglese, gut feeling), non e’ piu’ solo un modo di dire dopo la scoperta del cosiddetto asse intestino-cervello, il binario sul quale viaggia una ‘conversazione’ a due direzioni, che ‘parla’ attraverso i collegamenti nervosi, ma anche con molecole ‘messaggero’, come gli ormoni o i neutrotrasmettitori. Questi messaggi ‘chimici’ sono prodotti dalle cellule dell’intestino, ma – ed e’ scoperta recente – anche dai batteri che compongono il nostro microbioma intestinale. E sono sempre piu’ convincenti le prove che alcuni di questi batteri producono sostanze in grado di influenzare il nostro benessere psicologico o contribuiscano al contrario a determinare problemi della sfera psichiatrica, dall’ansia, alla depressione, all’alessitimia (o ‘analfabetismo emotivo’, l’incapacita’ di processare e interpretare correttamente le emozioni). Per la ...