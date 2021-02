Francesca Fioretti ritrova il sorriso vicino ad un calciatore dell’Inter

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Quando il 4 marzo 2018 il capitano della Fiorentina Davide Astori è tragicamente morto nel sonno, la vita diè stata spezzata per sempre. Con forza e determinazione quella giovane ragazza che ama l’arte, il teatro ma soprattutto sua figlia Vittoria, avuta proprio dal difensore, ha cercato di rialzarsi, di convivere con il dolore e portare Vittoria a vedere quante cose belle ci sono nel mondo. Mai una parola fuori posto, mai un’intervista in più,si è rifugiata nell’amore dei suoi affetti più cari, nell’abbraccio di Vittoria e oggi, tre anni dopo quel tragico evento che le ha portato via il compagno della sua vita, sembra averto un po’ del suo bela Aleksandar Kolarov,. Il ...

Così, compagna di Davide Astori commenta su Instagram i primi risultati, emersi ieri, della perizia disposta dal giudice per fare luce sulle cause del decesso del calciatore. ...Nuovo amore per? L'ex compagna di Astori è stata paparazzata con Aleksandar Kolarov , terzino dell' Inter di Antonio Conte . La coppia è stata beccata dal settimanale 'CHI', che ha pubblicato in ...Il processo in corso serve ad arrivare a una verità, che non sarà consolatoria in ogni caso: l’idea che la morte di Davide potesse essere evitata aumenta persino il dolore. Queste le sue parole: “In q ...Francesca Fioretti ha commentato le notizie relative al processo sulla scomparsa del suo compagno, Davide Astori.