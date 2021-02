Draghi protagonista sulla stampa estera: "SuperMario dove la politica ha fallito" (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Mario Draghi salvò l’euro, ma riuscirà a salvare l’Italia dalla confusione politica?”: tutta la stampa internazionale a cominciare dal Wall Street Journal, registra l’arrivo di Mario Draghi sulla scena politica italiana per tentare di uscire dalla crisi e scommette sull’ex capo della Bce nel compito nel quale la politica ha fallito. La situazione è “lungi dall’essere chiara”, aggiunge l’autorevole quotidiano finanziario, ma “Draghi si presenta al tavolo come uno degli uomini di più alto profilo internazionale in Italia e un accanito difensore dell’Unione”. Del resto, fa notare Der Spiegel, “il 73enne economista da settimane era evocato come possibile capo del governo a Roma; e un tale governo sarebbe probabilmente la soluzione nelle ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Mariosalvò l’euro, ma riuscirà a salvare l’Italia dalla confusione?”: tutta lainternazionale a cominciare dal Wall Street Journal, registra l’arrivo di Marioscenaitaliana per tentare di uscire dalla crisi e scommette sull’ex capo della Bce nel compito nel quale laha. La situazione è “lungi dall’essere chiara”, aggiunge l’autorevole quotidiano finanziario, ma “si presenta al tavolo come uno degli uomini di più alto profilo internazionale in Italia e un accanito difensore dell’Unione”. Del resto, fa notare Der Spiegel, “il 73enne economista da settimane era evocato come possibile capo del governo a Roma; e un tale governo sarebbe probabilmente la soluzione nelle ...

Lasciatalgiadi1 : #meloni ha pronta scissione del partito x restare contestualmente all'opposizione e al governo. Così il #pd e così… - eia58 : RT @MarcelloManca3: Il nostro Presidente sta per dare l'incarico a Draghi,personalità autorevole,competente e già protagonista di una stagi… - MarcelloManca3 : Il nostro Presidente sta per dare l'incarico a Draghi,personalità autorevole,competente e già protagonista di una s… - tubilando12 : @monicacorti3 @riotta Credo che il fiorentino pretenda un ministero per sé e i suoi, nell'eventuale governo Draghi.… - Richi_Casper3 : RT @raffamimmo: Fare il Ministro dell'Economia del governo Draghi, sarà come ricoprire il ruolo di attore protagonista di un film porno dir… -