Draghi incontra Fico e Casellati. Poi lungo colloquio con Conte. Le consultazioni inizieranno domani a Montecitorio (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il premier incaricato Mario Draghi, dopo aver accettato con riserva l’incarico a formare un nuovo esecutivo (leggi l’articolo), si è recato dal Quirinale alla Camera e successivamente al Senato per incontrare i rispettivi presidenti, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati. Poi l’ex presidente della Bce, anche se la prassi non lo prevede, nel primo pomeriggio ha raggiunto Palazzo Chigi dove è rimasto a lungo a colloquio con il presidente del Consiglio dimissionario, Giuseppe Conte. Dell’incontro non è trapelato molto. Ma secondo quanto riferiscono fonti M5S, citate dalle agenzie, Conte non sarebbe disponibile ad accettare un incarico da ministro nel nuovo esecutivo che Draghi si appresta a formare. Tuttavia fonti di Palazzo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il premier incaricato Mario, dopo aver accettato con riserva l’incarico a formare un nuovo esecutivo (leggi l’articolo), si è recato dal Quirinale alla Camera e successivamente al Senato perre i rispettivi presidenti, Robertoe Maria Elisabetta Alberti. Poi l’ex presidente della Bce, anche se la prassi non lo prevede, nel primo pomeriggio ha raggiunto Palazzo Chigi dove è rimasto acon il presidente del Consiglio dimissionario, Giuseppe. Dell’incontro non è trapelato molto. Ma secondo quanto riferiscono fonti M5S, citate dalle agenzie,non sarebbe disponibile ad accettare un incarico da ministro nel nuovo esecutivo chesi appresta a formare. Tuttavia fonti di Palazzo ...

enzomazza : Quando un uomo con in mano Conte incontra un uomo con in mano Draghi, l’uomo con in mano Conte è un uomo morto. - Noovyis : (Draghi incontra Fico e Casellati. Poi lungo colloquio con Conte. Le consultazioni inizieranno domani a Montecitori… - tvbusiness24 : #Crisi di Governo, #Draghi incontra #Conte. L’ex premier non è disponibile a fare il ministro - Lisaonthesofa : #Conte incontra #Draghi. Dal Medioevo è tutto, linea allo studio. - Profilo3Marco : RT @MassimoLeaderPD: Salvini non incontra le mie simpatie, tuttavia i voti in Parlamento li ha presi Salvini, non Draghi #democrazia https:… -