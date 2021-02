D’Amato: assistenza territoriale, Lazio supera parametro Lea (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma – “Per la prima volta nel monitoraggio dei Lea, la Regione Lazio ha superato, nel setting dell’assistenza territoriale, il parametro nazionale di riferimento. Questo non era mai accaduto prima ed e’ un fatto positivo, avendo la Regione 200 punti nella griglia Lea”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, rispondendo a un interrogazione del capogruppo FI in Consiglio regionale, Pino Simeone. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma – “Per la prima volta nel monitoraggio dei Lea, la Regionehato, nel setting dell’, ilnazionale di riferimento. Questo non era mai accaduto prima ed e’ un fatto positivo, avendo la Regione 200 punti nella griglia Lea”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio, rispondendo a un interrogazione del capogruppo FI in Consiglio regionale, Pino Simeone.

