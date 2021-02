Covid, Ricciardi: “Per la campagna vaccinale serve un salto di qualità” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA – “Ci sono dei monoclonali disponibili sul mercato, quelli di Eli Lilly e non solo, mentre gli anticorpi monoclonali a cui sta lavorando Rino Rappuoli con Toscana Life Sciences saranno probabilmente disponibili solo da maggio, giugno, quindi dobbiamo ancora pazientare“. Queste le parole di Walter Ricciardi, ordinario di igiene alla Cattolica Sacro Cuore, che spiega alla Dire lo scenario delle terapie disponibili a base di anticorpi monoclonali attualmente in Italia.Con una campagna vaccinale che sconta dosi di vaccino in ritardo e possibili nuovi slittamenti, sugli stessi monoclonali usati in forma preventiva come strategia di ripiego, Ricciardi spiega però che non è possibile farvi ricorso: “La strategia contro il Covid prevede diverse cartucce, ma la prima è il vaccino, solo dopo arrivano i monoclonali. Io conto sul fatto che da aprile si stabilizzeranno le consegne dei vaccini e che potremo contare su quelli. E’ fondamentale però attivare tutti gli strumenti che una sanità pubblica ha per fronteggiare l’epidemia, i monoclonali tra questi”. Leggi su dire (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA – “Ci sono dei monoclonali disponibili sul mercato, quelli di Eli Lilly e non solo, mentre gli anticorpi monoclonali a cui sta lavorando Rino Rappuoli con Toscana Life Sciences saranno probabilmente disponibili solo da maggio, giugno, quindi dobbiamo ancora pazientare“. Queste le parole di Walter Ricciardi, ordinario di igiene alla Cattolica Sacro Cuore, che spiega alla Dire lo scenario delle terapie disponibili a base di anticorpi monoclonali attualmente in Italia.Con una campagna vaccinale che sconta dosi di vaccino in ritardo e possibili nuovi slittamenti, sugli stessi monoclonali usati in forma preventiva come strategia di ripiego, Ricciardi spiega però che non è possibile farvi ricorso: “La strategia contro il Covid prevede diverse cartucce, ma la prima è il vaccino, solo dopo arrivano i monoclonali. Io conto sul fatto che da aprile si stabilizzeranno le consegne dei vaccini e che potremo contare su quelli. E’ fondamentale però attivare tutti gli strumenti che una sanità pubblica ha per fronteggiare l’epidemia, i monoclonali tra questi”.

BasicLifeSupp : Vaccino Covid. Walter Ricciardi: “Italiani non potranno scegliere quale fare, spetta ai medici e alla scienza indic… - statodelsud : Covid, Ricciardi a Sky TG24: “Il piano vaccinale non sarà riscritto” - Pino__Merola : Covid, Ricciardi a Sky TG24: “Il piano vaccinale non sarà riscritto” - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid, Ricciardi a Sky TG24: “Il piano vaccinale non sarà riscritto” - ros_raff : RT @SkyTG24: Covid, Ricciardi a Sky TG24: “Il piano vaccinale non sarà riscritto” -