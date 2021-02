Covid: altri 81 positivi a Bergamo, 1.738 casi in Lombardia e 46 decessi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sono 81 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, 1.738 in tutta la Lombardia a fronte di 38.651 tamponi effettuati (il 4,4% del totale). Sono i dati contenuti nel bollettino diffuso nel tardo pomeriggio di mercoledì 3 febbraio. A livello regionale continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-2), mentre si registrano altri 46 decessi. I dati della giornata – i tamponi effettuati: 38.651 (di cui 28.390 molecolari e 10.261 antigenici) totale complessivo: 5.743.914. – i nuovi casi positivi: 1.738 (di cui 80 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 467.193 (+906), di cui 3.164 dimessi e 464.029 guariti – in terapia intensiva: 359 (-2) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.554 (+10) – ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sono 81 i nuovial-19 in provincia di, 1.738 in tutta laa fronte di 38.651 tamponi effettuati (il 4,4% del totale). Sono i dati contenuti nel bollettino diffuso nel tardo pomeriggio di mercoledì 3 febbraio. A livello regionale continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-2), mentre si registrano46. I dati della giornata – i tamponi effettuati: 38.651 (di cui 28.390 molecolari e 10.261 antigenici) totale complessivo: 5.743.914. – i nuovi: 1.738 (di cui 80 ‘debolmente’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 467.193 (+906), di cui 3.164 dimessi e 464.029 guariti – in terapia intensiva: 359 (-2) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.554 (+10) – ...

HuffPostItalia : Covid-19, i contagi salgono di nuovo a 13.189. Altri 476 morti - infoitinterno : Covid, torna a salire il numero dei contagi, altri 25 casi nel vibonese e due decessi - AvatiVincenzo : @carlaruocco1 Ma scusi sa... il ministro che ha concesso, attraverso il suo operato, a Verdini di uscire e lasciare… - estensecom : In provincia di #Ferrara, nelle ultime 24 ore sono stati individuati altri 83 casi di positività al coronavirus. Pu… - zazoomblog : Covid altri 476 morti: nell’ultimo anno 300 mila italiani in meno. Non succedeva dal 1918 - #Covid #altri #morti:… -