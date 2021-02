Como, morto lo scrittore e saggista Federico Roncoroni (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Como, 3 febbraio 2021 - Il mondo della cultura comasca è in lutto per la morte di Federico Roncoroni, saggista e scrittore poliedrico autore di tanti libri di successo tra i quali spicca una ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 3 febbraio 2021), 3 febbraio 2021 - Il mondo della cultura comasca è in lutto per la morte dipoliedrico autore di tanti libri di successo tra i quali spicca una ...

carloghielmetti : RT @laprovinciadico: Como, la cultura in lutto: è morto Federico Roncoroni - amstefi : RT @laprovinciadico: Como, la cultura in lutto: è morto Federico Roncoroni - stf_fer : RT @laprovinciadico: Como, la cultura in lutto: è morto Federico Roncoroni - laprovinciadico : Como, la cultura in lutto: è morto Federico Roncoroni - vladimirobcn : #lariachetirala7 Geremicca dalla faccia che ha sembra che sia il cognato del morto. suvvia Gere como si dice in que… -