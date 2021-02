Cda Tim, ok da Vivendi mentre Cdp si riserva di decidere (Di giovedì 4 febbraio 2021) Vivendi dà pieno appoggio per la ricerca dei nomi per il prossimo cda di Tim. In attesa Cassa depositi e prestiti. Il presidente di Tim, Salvatore Rossi, ha riferito “del riscontro al sondaggio preliminare dell’azionariato e dei rappresentanti del mercato, che ha rilevato da parte di Vivendi e dei rappresentanti del mercato supporto all’iniziativa“, mentre Cassa Depositi e Prestiti “si è riservata in relazione all’esigenza di sottoporre al proprio Consiglio di Amministrazione ogni decisione in merito“. Cda Tim, le posizioni di Vivendi e Cdp Il cda del gruppo telefonico ha approvato all’unanimità i criteri di selezione della lista e ha già fissato una prossima riunione il 18 febbraio. Vivendi, azionista di riferimento, supporta pienamente l’iniziativa mentre ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 4 febbraio 2021)dà pieno appoggio per la ricerca dei nomi per il prossimo cda di Tim. In attesa Cassa depositi e prestiti. Il presidente di Tim, Salvatore Rossi, ha riferito “del riscontro al sondaggio preliminare dell’azionariato e dei rappresentanti del mercato, che ha rilevato da parte die dei rappresentanti del mercato supporto all’iniziativa“,Cassa Depositi e Prestiti “si èta in relazione all’esigenza di sottoporre al proprio Consiglio di Amministrazione ogni decisione in merito“. Cda Tim, le posizioni die Cdp Il cda del gruppo telefonico ha approvato all’unanimità i criteri di selezione della lista e ha già fissato una prossima riunione il 18 febbraio., azionista di riferimento, supporta pienamente l’iniziativa...

I cda di Tim e di Cdp alla fine dello scorso agosto hanno dato il via libera alla firma della lettera d'intenti con Cdp Equity che mira alla fusione. Tim è destinata a detenere almeno il 50,1% di ...

TIM, ok unanime CdA a criteri selezione per lista board

Il Consiglio di Amministrazione di TIM si è riunito oggi sotto la Presidenza di Salvatore Rossi per l'esame, tra gli altri punti all'ordine del giorno, dei criteri di selezione dei candidati da inserire nella lista che intende proporre ...

