Carnevale in anticipo a Roma: 47enne si veste da centurione, scatta la multa. Tutti i controlli per contrastare l'abusivismo

Nonostante l'emergenza Covid, continua l'attività di contrasto all'abusivismo commerciale da parte della Polizia Locale di Roma Capitale, con particolare attenzione alle zone dove il fenomeno tende a ripresentarsi, come nell'area del Colosseo. Qui, ieri pomeriggio, durante i consueti controlli, gli agenti del I Gruppo "ex Trevi" hanno fermato un cittadino di nazionalità italiana di 47 anni vestito da centurione. L'uomo è stato sanzionato secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana e nei suoi confronti è stato emesso un ordine di allontanamento. Sequestrato anche il costume. Sempre nella giornata di ieri posti sotto sequestro anche 400 kg di ciarpame a Porta Maggiore, dove vanno avanti le verifiche dei caschi bianchi per il ripristino del decoro.

Febbraio è il mese della candelora, del Carnevale e di San Valentino. Il suo nome viene dal verbo latino februare, che significa, purificare.

Carnevale in anticipo a Roma: 47enne si veste da centurione, scatta la multa. Tutti i controlli per contrastare l'abusivismo

