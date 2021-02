Calciomercato Milan – Brahim Díaz, due strade per la conferma | News (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Brahim Díaz, classe 1999, è in prestito al Milan dal Real Madrid. Nel contratto dello spagnolo con il Diavolo non è stato inserito un diritto di riscatto Calciomercato Milan – Brahim Díaz, due strade per la conferma News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 3 febbraio 2021), classe 1999, è in prestito aldal Real Madrid. Nel contratto dello spagnolo con il Diavolo non è stato inserito un diritto di riscatto, dueper laPianeta

AntoVitiello : È stato un mese intenso per il #Milan, che ha concluso il #calciomercato con 7 operazioni: tre in entrata (… - DiMarzio : #Lazio su #Musacchio: gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa col #Milan - DiMarzio : #Calciomercato - La #Lazio chiude per #Musacchio dal #Milan. I dettagli - MilanWorldForum : Milan: il punto sui rinnovi. Le ultime news -) - MilanWorldForum : Milan: i tre obiettivi di mercato per l'estate -) -