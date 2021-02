Autostrade | Fondo TCI torna in campo | “Offerta CDP non equa”

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) –inilinglese TCI, socio di Atlantia con una quota vicina al 10%, criticando le ultime mosse di CDP e dei dondi partner Blackstone e Macquarie, che avrebbero valutato8,5-9,5 miliardi di euro e chiesto una ulteriore proroga per l’vincolante a fine febbraio. Una valutazione che ilbritannico ritiene “non” poiché l’asset vale almeno 11-12 miliardi. A parlare, in una intervista con Il Sole 24 Ore è Jonathan Amouyal, partner di TCI, che accusa il governo di “violazione dei principi dell’UE”, auspicando una vendita “trasparente” guidata da “intermediari finanziari affidabili ed esperti”. Parlando della valorizzazione di ASPI, Amouyal ha affermato che la “proposta informale” avanzata da CDP “continua a ...

(Teleborsa) – Torna in campo il Fondo inglese TCI, socio di Atlantia con una quota vicina al 10%, criticando le ultime mosse di CDP e dei dondi partner Blackstone e Macquarie, che avrebbero valutato ...
Super Mario conosce bene il dossier: era direttore generale del Tesoro quando l'infrastruttura fu privatizzata nel 1999 ...