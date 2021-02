Autobus Gtt danneggiati nel deposito | ritardi nel servizio

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) E’ un raid vandalico contro i mezzi Gtt delFiochetto a Torino a causare il ritardo didi questa mattina. A scoprire gli autisti della flotta Ca.Nova che questa mattina dovevano prendere servizi. I danni riguardano anche i sedili del posto guida. Tre turni sono stati soppressi, altri hanno subito dei cambi mezzi. Le linee interessate sono la 304, 305 e 306 che viaggiano sulla cintura torinese. “E’ davvero inconcepibile quanto sta accadendo, all’interno deldi Gtt danni materiali ea distanza di poco dal furto delle chiavi – è il commento di Andrea Forneris della segreteria Faisa Cisal -, una situazione che ancora pone inevitabilmente l’attenzione sulla sicurezza perché per tagliare i sedili si sono dovuti introdurre all’interno dele salire sui pullman. ...

