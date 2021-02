Atletico Madrid | anche Joao Felix positivo al coronavirus | i dettagli

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)è risultatoal: lo ha comunicato l’. La sua presenza in Champions League non dovrebbe essere in dubbio L’ha comunicato cheè risultatoal. L’attaccante portoghese si trova già in isolamento fiduciario. Si tratta del terzo caso in pochi giorni per i Colchoneros dopo Yannick Carrasco e Mario Hermoso. Come loro due,dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Diego Simeoneo per la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Chelsea in programma il 23 febbraio al Wanda Metropolitano. Nuestro jugador ...