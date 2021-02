Ultime Notizie Roma del 02-02-2021 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 febbraio 2021)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio Nel 2020 in italiano è calato del 8% mentre nel IV trimestre 2020 è sceso del 2% rispetto al trimestre precedente del 6 e 6 rispetto al Quarto trimestre 2019 lo rende noto l’Istat in base alle Stime provvisorie andato lievemente migliore delle attese del governo che indicavano nella nave fu un calo del 9% per ottobre dicembre il consensus degli analisti indicava un calo tra il 2 e il 22 in te vi stagiona lizzati Nel 2020 il PIL è sceso del 8:09 % spinta positiva per ilil file acquisito quello che si otterrebbe se la variazione di tutti e quattro i trimestri dell’anno fosse zero e fare al più due ultimo invio da esploratore per il presidente della Camera Fico con la ripresa del tavolo per il programma di governo si comincia con la giustizia in ...