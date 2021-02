Ufficiale | Paulinho è un nuovo attaccante dello Sporting CP

(Di martedì 2 febbraio 2021) Colpo in attacco per la capolista di Portogallo. LoCP ha ufficializzato infatti l’arrivo di João Paulo Dias Fernandes, noto comedalloBraga. Colpo da 16 milioni di euro per il 70% del cartellino. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

